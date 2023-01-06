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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي : كل التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا تواضروس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقدير والاحترام والاعتزاز بقداسة البابا تواضروس، معقبا “متعرفوش مدي المحبة والتقدير والإعتزاز الذى اقدر به قداسة البابا”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته باحتفالية عيد الميلاد المجيد، أنه فى كل مرة يسمع به حديث لقداسة البابا يجد فيه حكمة بالغة عظيمة جدا، موضحا أنه لن ينسي  قوله فى إحدي مقابلاته أن الأديان تتوافق ولا يجب أن تتطابق.

وتابع الرئيس السيسي: "أقول لكم هذا من أجل أن تستمر محبتنا لبعضنا بدون تمييز، يجب أن تستمر تلك النقطة لكل الشعب المصري، وأن يجتهد حتي تكون متأصلة فى نفوسنا حتي للأجيال القادمة"، مضيفا أننا شخص واحد ولا يوجد أى شكل من أشكال التفرقة بيننا.

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