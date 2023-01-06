هل يحق للمسلمين الاحتفال بمولد سيدنا عيسى؟.. المفتي يحسم الجدل.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الله -سبحانه وتعالى- كان يرسل الأنبياء والرسل على فترات زمنية مختلفة من أجل الدعوة إلى الإيمان بالله، وعدم الشرك به، وخروج الناس من الظلمات إلى النور.

وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم ذكر لنا 25 رسول نؤمن بهم جميعا، فيحق لنا جمعيا الاحتفال بمولد سيدنا عيسى.

وتابع: جميع الأنبياء والرسل نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد من رسل الله، كما أن سيدنا عيسى حلقة من حلقات الرسل وحلقته من حلقات النور التي أرسلها الله للناس ليهديهم.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن مثل الأنبياء كمثل البيت الذي تم بنائه وزين بأفضل صورة ولكن ينقصه لبنة معينة لكي يكون بأفضل شكل، فكان النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- اللبنة التي تنقص بناء البيت لكي يصبح بأفضل شكل.

وأشار شوقي علام إلى أن الاحتفال بمولد الأنبياء والرسل لا حرج فيها، حيث كان هدف الأنبياء الذين أرسلهم للأمم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، لذا الاحتفال بذكرى مولدهم دون إحراج، فلا يوجد حرج في الاحتفال بمولد سيدنا محمد أو سيدنا عيسى.