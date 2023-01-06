عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يحق للمسلمين الاحتفال بمولد سيدنا عيسى؟.. المفتي يحسم الجدل.. فيديو

المفتي
المفتي

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الله -سبحانه وتعالى- كان يرسل الأنبياء والرسل على فترات زمنية مختلفة من أجل الدعوة إلى الإيمان بالله، وعدم الشرك به، وخروج الناس من الظلمات إلى النور.

txt

المفتي: يحق لنا جميعا الاحتفال بمولد سيدنا عيسى

txt

المفتي يرد على تحريم الاحتفال بمولد الأنبياء.. فيديو

وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم ذكر لنا 25 رسول نؤمن بهم جميعا، فيحق لنا جمعيا الاحتفال بمولد سيدنا عيسى.

 

وتابع: جميع الأنبياء والرسل نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد من رسل الله، كما أن سيدنا عيسى حلقة من حلقات الرسل وحلقته من حلقات النور التي أرسلها الله للناس ليهديهم.

 

وأوضح مفتي الجمهورية، أن مثل الأنبياء كمثل البيت الذي تم بنائه وزين بأفضل صورة ولكن ينقصه لبنة معينة لكي يكون بأفضل شكل، فكان النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- اللبنة التي تنقص بناء البيت لكي يصبح بأفضل شكل.

 

وأشار شوقي علام إلى أن الاحتفال بمولد الأنبياء والرسل لا حرج فيها، حيث كان هدف الأنبياء الذين أرسلهم للأمم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، لذا الاحتفال بذكرى مولدهم دون إحراج، فلا يوجد حرج في الاحتفال بمولد سيدنا محمد أو سيدنا عيسى.  

المفتي شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية نظرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

67 يوما في غيبوبة..فرح شعبي ينهي حياة بطل تايكوندو..أسرته: أصيب بـ18 طلقة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى والتهنئة به جائز شرعا

هل يحق للمسلمين الاحتفال بمولد سيدنا عيسى؟.. المفتي يحسم الجدل.. فيديو

القومي للطفولة والأمومة يستقبل وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت

جريمة تضرب أمريكا .. أربعيني يقتل زوجته وأبناءه الخمسة وينهي حياته

مهيب عبدالهادي: قفشة صالح جماهير الأهلي بهدف إنبي

لحظات نورانية.. المفتي: عيد ميلاد المسيح مناسبة تفصح عن زمن شريف.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجرأها الأخيرة .. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

طريقة عمل الكرعين البقري بالحمص

ماذا يفعل زيت الثوم عند استخدامه على الوجه؟

طريقة عمل البيتي فور في البيت.. أحلى و أرخص من الجاهز

فيديو

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

بعد فيديو الكعبة.. هلا رشدي تغني في الحرم النبوي

أسباب وفاة أول حالة زراعة رئة في مصر بعد نجاح العملية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ