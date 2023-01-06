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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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القرآن ذكر 25 رسولا نؤمن بهم

المفتي: يحق لنا جميعا الاحتفال بمولد سيدنا عيسى

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم ذكر لنا 25 رسول نؤمن بهم جميها فيحق لنا جميعا الاحتفال بمولد سيدنا عيسى.

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وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيدنا عيسى حلقة من حلقات الرسل وحلقته من حلقات النور التي أرسلها الله للناس ليهديهم".


وأشار إلى الرسول صلى الله عليهم وسلم عندما صلى بالأنبياء إماما كان يكلم هذه الحلقة من حلقات النبوة النورانية.

 

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "إنَّ مَثَلي ومثلَ الأنبياء منْ قَبلي، كَمَثَلِ رجلٍ بنى بَيْتًا، فأحْسَنَهُ وأجْمَلَهُ، إلا مَوْضعَ لَبِنَةٍ من زاوية، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفونَ بِهِ، ويَعْجَبونَ له، ويقُولونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هذه اللَّبِنَة؟، قال: "فأنا اللَّبِنَة، وأنا خاتمُ النَّبيِّينَ".
 

شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية القران الكريم برنامج نظرة مولد سيدنا عيسى

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