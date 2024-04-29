إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق السويس

أصيب 15 عامل يومية في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس مركز فايد، تم نقلهم إلي مستشفي فايد لتلقي العلاج، وخروج أغلبهم بعد الاطمئنان عليهم.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد إصابة 15 عامل يومية « ارزاقي»، في انقلاب سيارة ربع نقل تحمل ارقام ط ص ب 4915 بطريق السويس امام قمة فايد، تم نقلهم إلي مستشفي فايد لتلقي الإسعافات.

وتبين من التحريات الأولية، أن العاملين عمال ارزاقية يعملون في المحاجر، بعضهم من قنا بالصعيد.



من جانبها كشفت مصادر طبية الحالة الصحية للمصابين، حيث تنوعت اصابتهم بين اشتباه ما بعد الارتجاج، سحجات وكدمات في أماكن متفرقة بالجسم، جروح قطعية، كسور وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.