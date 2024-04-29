فايد: تكليفات من القيادة السياسية والبنك المركزي لدعم مبادرة حياة كريمة

شهد محمد عباس فايد، رئيس بنك أبوظبي الأول، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لتطوير 20 منزلا بقرية الفالوجية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، بالإضافة لتقديم تمويلا لـ40 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالمنطقة.

قال " فايد" في تصريحات له اليوم، علي هامش التوقيع، إن الاتفاق يأتي وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والقيادة السياسية بتعزيز المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وشمول الفئات الأولي بالرعاية كأحد ركائز الولاية الثالثة.

أضاف " فايد" أن الإتفاق يساعد في تنفيذ مبادرات التمكين الاقتصادي لتعزيز ثقافة الشمول المالي، و عقد دورات تدريبية لتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة حول وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

أوضح أن الاتفاق يركز أيضا على دعم مشروع البيوجاز لوضع حلول الطاقة المتجددة، عبر توزيع عدد 12 رأس ماشية عشار وتركيب وحدات غاز البيوجاز لتنمية الثروة الحيوانية وتوليد طاقة نظيفة متجددة من مخلفات الماشية .

أشار إلي وجود استراتيجية واضحة لدي البنك لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأولي بالرعاية و تمكينهم من خلال سبل مستدامة ومعاونة الدولة للحد من الفقر و المساواة بين الجنسين والعمل المناخي