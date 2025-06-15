عرض 3 أفلام قصيرة في فعالية نادي السينما المستقلة بدار الأوبرا

أُقيمت مساء أمس، فعاليات نادي السينما المستقلة التي ينظمها المركز القومي للسينما بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم شباب السينمائيين وتوفير منصات لعرض إبداعاتهم.

وشهدت الفعالية عرض ثلاثة أفلام قصيرة، هي: فيلم إلى الأبد من إخراج أبانوب رضا، وفيلم اليوم الأخير من إخراج محمد حسين عواد، وفيلم على صعيد مصر من إخراج محمد سامح وسيف الدين أكمل.

وعقب العروض، أُقيمت ندوة نقدية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، حيث تم مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور في أجواء حوارية ثرية تعكس الشغف بالسينما المستقلة.

يُذكر أن فعاليات نادي السينما المستقلة تُقام شهرياً بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي، وتُشرف عليها فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

وقد شهدت الأمسية حضوراً لافتاً من جمهور ومحبي السينما، الذين أثنوا على مستوى الأعمال المعروضة وأشادوا بتجارب المخرجين الشباب.