ألوان صيف 2024|مذيعة صباح البلد تقوم بتجربة تنسيق الملابس على الهواء.. شاهد

قدمت شيرا زقزوق خبيرة الأزياء نصائح للسيدات والفتيات لمواكبة موضة وألوان صيف 2024.

وتحدثت "زقزوق" خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة تنسيق الملابس والألوان المناسبة لكل شخص حسب الوزن والطول لكل شخص.

خبيرة أزياء تقوم بتجربة تنسيق الملابس على مذيعة صباح البلد

وقامت شيرا زقزوق خبيرة الأزياء، بتجربة تنسيق الملابس والألوان على الهواء بمساعدة نهاد سمير مذيعة صباح البلد، قائلة "انا هعمل شوبينج بعد الحلقة دي .. واكتشفت ان السيلفر اقرب ليا من الذهبي" .