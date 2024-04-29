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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بحبس رئيس حى السلام ومهندس وعزلهما من الوظيفة بسبب الرشوة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على رئيس حى السلام ومهندس تنظيم فى الحى، وذلك بتهمة تلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين على خلفية البناء المخالف للقانون، وأمرت بعزلهما من الوظيفة العامة، وتغريمهما 150 ألف جنيه.

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وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين رئيس حى السلام ثان، ومهندس تنظيم بالحى، كشف عن تلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، وذلك نظير تمرير والموافقة على عدد من المخالفات الخاصة بالبناء بشكل مخالف لأحكام القانون، وعدم اتخاذ أى إجراء ضده.

واضافت التحقيقات أن المتهمين استغلا منصبيهما كونهما موظفين عموميين فى أعمال الفساد الإداري والمالي، حيث طلبا لنفسهما مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المقاولين بالمنطقة، وذلك مقابل عدم قيامهما بأداء عملهما، وتركه يقوم بالبناء بشكل مخالف لأحكام القانون.

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