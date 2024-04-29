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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية النواب تناقش طلبى إحاطة بشأن أعمال الترميم الخاطئة لمسجد المرسى أبوالعباس

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم "الاثنين"، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلبي إحاطة مقدمين من النائبتين عبير محمد نصار، ودعاء محمد سليمان، بشأن أعمال الترميم الخاطئة لمسجد المرسى أبو العباس بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، طلبي الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن الطلبين يتعلقان بقيام المقاول المسندة إليه أعمال ترميم مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية بطمس وتدمير الزخارف والنقوش التراثية للسقف الرئيسي بالمسجد، والذي يعد أحد أهم مساجد الإسكندرية التاريخية، وله قيمة دينية وحضارية كبيرة لدى المصريين، وذلك نتيجة أعمال الترميم الخاطئة، ودون الرجوع للفنيين المتخصصين في ترميم المساجد التراثية والأثرية.

وأشار طلب الإحاطة إلى وجود إهمال وقصور شديد في ترميم مسجد المرسى أبو العباس، وكذلك غياب رقابة وإشراف قطاع الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار على أعمال الترميم، ما أدى إلى ضياع الطابع التراثي للسقف الرئيسي بالمسجد، رغم قيمة المسجد التاريخية والدينية لدى المصريين.

وانتقدت اللجنة عدم الاهتمام بالحفاظ على قيمة المسجد وشكله الحضاري وترميمه بشكل عشوائي رغم أنه يعد من أهم المساجد التراثية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية لمسجد المرسي أبو العباس للنظر في جميع احتياجاته والوقوف على حالته، لأن ترميمه بشكل عشوائي أمر غير مقبول، وهذا مسجد أثري من التراث.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الاسكندرية مسجد المرسى أبو العباس ترميم المساجد التراثية قطاع الآثار الإسلامية

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