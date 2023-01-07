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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة صداقة علية عبد المنعم بـ شويكار وفؤاد المهندس

علية عبد المنعم
علية عبد المنعم

يحل اليوم السبت 7 يناير، ذكرى رحيل الفنانة علية عبد المنعم، التي ولدت في 15 يناير عام 1929 بحي الحلمية، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1994، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا. 

قدمت علية عبد المنعم، عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربى خاصة أنها تميز فى عدد من الأدوار الثانوية والتي كانت مؤثرة في الأحداث. 

 

مسيرة علية عبد المنعم

تخرجت علية من معهد التربية الموسيقية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس وبدأت حياتها المهنية كمدرسة موسيقى ثم عملت بالتلفزيون المصري مع بدايته بالستينيات كمعدة للكثير من البرامج الموسيقية، لتتجه بعدها للعمل بالسينما حيث شاركت بفيلم (المانشيت الأحمر) عام 1952، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في السينما ثم المسرح والتلفزيون.

 

صداقة علية عبد المنعم بـ شويكار وفؤاد المهندس 

ارتبطت علية عبدالمنعم بصداقة قوية بالممثلة شويكار وفؤاد المهندس، ومن أبرز أعمالها "الباب المفتوح، نص ساعة جواز، غدا تتفتح الزهور"، وفي سنوات حياتها الأخيرة، قدمت أعمال: "

فيلم قاتل مغاوري سنة 1989، وفيلم "مصيدة الحب والزواج" سنة 1990، وفيلم اللص في نفس العام، وكذلك شاركت في فيلم "الشقيقتان"، وفي سنة 1992، قدمت دورها في مسلسل "حافة الهاوية"، مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وفي سنة 1993، عُرض لها فيلم "رجال بلا ثمن"، وغابت عن العمل الفني في السنة التي رحلت بها بسبب المرض.

وعن حياتها الشخصية، فالفنانة الراحلة علية عبد المنعم، تزوجت من خارج الوسط الفني من نصر فريد، وانجبت خمسة ابناء،3 فتيات يعملن بالتدريس وولدان سافروا خارج مصر، وهم: "مونا، ماجدة، منار، محمد، محمود"، ووافتها المنية عام 1994.

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