المطربة جيسي جي تكشف عن مراحل حملها عبر الانستجرام| شاهد

كشفت المطربة البريطانية الشهيرة جيسي جي، لأول مرة عن حملها بعد 13 شهرا من تعرضها للإجهاض.

مراحل حملها

ونشرت المطربة الشهيرة البالغة من العمر 34 عاما، فيديو لطيفا على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، والذي أوضح المراحل المختلفة لحملها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

المطربة الشهيرة جيسي جي

ودونت المطربة "جيسي جي" تعلقياً على الفيديو الخاص بها قائلة: "أنا سعيدة للغاية و مرعوبة لنشر هذا الفيديو، أرجوكم كونوا لطفاء معي".

لحظات حملها السعيدة

ويوضح الفيديو المنشور، المطربة وهي تحمل في سعادة اختبار الحمل لتتأكد من حملها، وفي مشهد آخر وهي ترى مولودها عبر الأشعة المقطعية، لتوثق عبر هذا الفيديو مراحل حملها، حيث ظهرت وهي تحتضن بطنها وتبتسم خلال مقطع الفيديو.

وتضمن الفيديو مقطعا غنائيا لإحدى أغانيها الشهيرة، ونال الفيديو المنشور عبر صفحة المطربة بموقع ""إنستجرام"، إعجاب الكثرين من المتابعين الذي باركوا للمطربة على مولودها الأول.

وفي أبريل من العام الماضي، أكدت جيسي أنها على علاقة جادة مع لاعب كرة السلة تشانان كولمان أثناء ظهورهما في موعد غرامي في مدينة لوس أنجلوس، والذي جاء بعد أشهر من إجهاضها.