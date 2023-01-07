إصابة سيدتين في حادث تصادم بطريق الدير المحرق بأسيوط

أصيبت سيدتين في حادث تصادم سيارة سيارتين على الطريق الزراعي بقرية الدير المحرق التابعة لمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الدير المحرق ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق الدير المحرق مركز القوصية، ما أسفر عن إصابة "نبيلة.س.ز" 45 عامًا، و"ميرفت.ف.ج" 50 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.