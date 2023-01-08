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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار ورياح قوية.. طقس مضطرب يضرب الكويت الأيام المقبلة

الكويت
الكويت

كشفت الأرصاد الجوية بالكويت، اليوم الأحد، عن توقعاتها بأن تتأثر البلاد بحالة مطرية تبدأ صباح غد، الاثنين، وتستمر حتى مساء بعد غد، الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة “الجريدة” الكويتية، قال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة، عبد العزيز القراوي، إن البلاد ستتأثر بتقدم منخفض جوي يكون مصاحبا لجبهة هوائية باردة من جنوب غرب البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن سرعة الرياح ستصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن الحالة ستستمر حتى مساء بعد غد، الثلاثاء، ثم تبدأ الأمطار بالانحسار والطقس بالتحسن تدريجيا، مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

والاسبوع الماضي، تأثرت البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوباً بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية.

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