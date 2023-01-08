تنويه عاجل من الإمارات لمواطنيها في الصين

نوّهت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية على مواطني الدولة والمسافرين بأنه اعتباراً من تاريخ اليوم 8 يناير 2023 سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.

وأشارت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أنه سيتطلب الحصول على فحص سلبي قبل 48 (PCR) ساعة من الاقلاع، كما سيتم رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.

وأوضحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإفصاح عن حالتهم الصحية سيكون من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.

وفي وقت سابق من اليوم، ألغت الصين شروط الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج، لتنهي بذلك ما يقرب من ثلاث سنوات من العزل الذاتي المفروض، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من طفرة في الإصابات بفيروس كورونا.

وأعرب الأشخاص الأوائل القادمون للصين عن ارتياحهم لعدم الخضوع للحجر الصحي المرهق الذي كان جزءا أساسيا من الحياة في إطار سياسة "صفر كوفيد".

وفتح البر الرئيسي للصين اليوم الأحد، أيضا حدوده مع هونج كونج، إذ إنه من المقرر أن يسافر أكثر من 400 ألف شخص إلى الشمال خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، وذلك مع انطلاق السفر في العام القمري الجديد.