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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لامع.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صوراً جديدة لها في احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام

وتألقت لقاء الخميسي، في إطلالتها من أحدث جلسة تصوير، بفستان أزرق لامع، وتسريحة شعر مميزة، ولوك ميك اب ساحر بالألوان الداكنة.

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يشار إلى أن أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

لقاء الخميسي اعمال لقاء الخميسي انستجرام الفنانة لقاء الخميسى

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