مستشار الرئيس الأمريكي السابق: الصين أكبر من أي كونجرس منذ سقوط الاتحاد السوفيتي

قال الدكتور وليد فارس ، الخبير فى السياسة الامريكية ومستشار العلاقات الخارجية للرئيس الامريكي سابقاَ، إن الوضع فى امريكا يعتبر وضع مؤسسات ، مشيرا الى أن نجاح مكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي كان صعباً بسبب الانقسامات بداخل المجلس بسبب أن الأكثرية داخل المجلس جمهوريين.

وأضاف فارس ، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أنة كان هناك كتلة من الجمهوريين يرفضون مكارثي حتي جاءتهم مكالمة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للموافقة عليه وبالفعل تمت الموافقة ونجح مكارثي برئاسة المجلس ويعتبر نجاح للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وان كان نسبياً .

وأوضح الخبير فى السياسة الامريكية ومستشار العلاقات الخارجية للرئيس الامريكي سابقاَ ، أن هناك مفاوضات حدثت بين دونالد ترامب والأعضاء داخل مجلس النواب للموافقة علي مكارثي برئاسة المجلس. ، مشيرا الى أننا الان فى مرحلة البطة العرجاء والجميع يعلم ذلك .

وتابع :" كان للديموقراطيين الأغلبية فيتم التصويت بالإجماع لانتخاب واحد منهم ويكون رئيس مجلس النواب"، لافتاً إلى أهمية هذا المنصب في الولايات المتحدة الامريكية، حيث إن رئيس مجلس النواب هو من يعين رؤساء اللجان المختلفة التي تتولى إقرار أمور داخل الولايات المتحدة الأمريكية وللعالم بأكمله.

وأكد وليد فارس ، على الأغلبية من الجمهوريين لا تريد ان تشاهد الاوكرانيين تسقط وسوف يكون هناك حد فى الأرقام الكبيرة فى المساعدة لأوكرانيا في ضدها فى الحرب الروسية الاوكرانية ، مشيرا الى أن الملف الصيني هو اكبر من اى كونجرس منذ سقوط الاتحاد السوفيتي منذ 32 عام ، لان الصين تمتلك سيولة مالية هائلة وسيكون هناك اجراءات هائلة للحد من نفوذ الصين فى الفترة المقبلة .

وأشار وليد فارس ، إلى أنه من المتوقع أن يكون الرئيس الأمريكي الجديد اذا انتصر الجمهوريين بقيادة دونالد ترامب ولدية الأكثرية الى الان وحدوده اكبر من الاخرين ، ولا يمكن التكهن من هو الرئيس الأمريكي الجديد خلال الفترة القادمة.