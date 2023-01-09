بعد فيديوهات حسد ابنها| عائلة أم خالد في ضيافة الإعلامية ريهام سعيد.. صور

نشرت مقدمة محتوي اليوميات الشهيرة عبر السوشيال ميديا بـ “ام خالد” صورا لاقت إعجاب الآلاف خلال ساعات بسيطة من لقائها بالإعلامية ريهام سعيد عبر برنامجها الجديد “صبايا الشمس” وذلك بصحبة زوجها “محمد” وابنها “خالد” معلقة: “انتظروني في حلقه حلوة اوي مع حبيبتي ريهام”.

عائلة ام خالد في ضيافة الإعلامية ريهام سعيد

عائلة ام خالد في ضيافة الإعلامية ريهام سعيد

عائلة ام خالد في ضيافة الإعلامية ريهام سعيد

ام خالد

جدير بالذكر أنه بين مقدمي محتوي "اليوميات" تصدر اسم البلوجر الإسكندرناية الشهيرة "ام خالد" محركات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرارها المفاجىء بمنع ابنها من الظهور قائلة في عدة فيديوهات بأنه تعرض للحسد بعد معرفة الناس به عبر السوشيال ميديا حيث لم يفارقه أي تعب مرضي منذ ذلك الوقت.

وقالت البلوجر ام خالد عن قرارها بشأن ابنها الذي يظهر برفقتها خاصة من "مطبخ منزلهم" في غالبية الفيديوهات: " صحينا من النوم لاقينا عينه كدا، واحنا نازلين دلوقت للدكتور في مستشفي الرمد، أنا طالعة اقولكم إنه خالد مش هتشفوه تاني في الفيديوهات، هو أنا بآمن بالحسد، وصراحة خالد من يوم ما طلع واتعرف، وأنا والله العظيم بعاني معاه، إلتهاب في الشعب الهوائية، مرة يسخن مني، مرة يتعب مني".

وتابعت البلوجر "أم خالد" التي يشاهدها ملايين الأشخاص: "النهاردة بقا صحينا لاقينا عينه ورامة، علما إنه امبارح منزلة له صورة وهو قاعد وزي الفل، وما فيهوش أي حاجة، فقومت من النوم انفجعت في منظر عينه، أحمد ما زوجي محمد طمني شوية إنه داخل في عينه شيء أو ارصة، بتحصل معاه كتير فما تقلقيش، دا غير نفسيته وإنه مش ملتزم في الحضانة، فما تزعلوش مني خالد مش هيطلع تاني على السوشيال ميديا".

وبعد ساعات من نشرها هذا الفيديو، خرجت البلوجر الشهيرة على متابعيها الذين يعلقون لها بالآلاف بين مهاجم لزعمها "الحسد" وراغب في الاطمئنان على ابنها الصغير، موضحة: "طلع اللي في عين خالد ميكروب وعلاجه قطرة ومضاد حيوي، خلي بالكم من عيالكم، بس بردو خالد مش هيطلع تاني على السوشيال ميديا، لأنه من اول ما طلع، و يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، لا حكة لا حراتته عالية لا بيقيا لا مش عاوز يأكل، فكملين مع بعض من دون خالد ".