الأربعاء.. عرض فيلم هاجس للمخرج عاطف شكري في مركز الثقافة السينمائية

يشهد مركز الثقافة السينمائية، الأربعاء، عرض فيلم (هاجس) وهو عمل روائي قصير للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما، وفيلم "إن عاش" روائي قصير للمخرج محمود عبد الكافي.

ويقيم مركز الثقافة السينمائية، أمسية سينمائية يوم الأربعاء القادم الموافق ١١يناير، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشة الجمهور في المشاكل المتعلقة بالتنمر وتأثيره علي مختلف الفئات العمرية من خلال مشاهدتهم للأفلام.



ويتحدث في الندوة كل من المخرج عاطف شكري و د.سحر عبد العال طبيب وإستشاري الإرشاد الأسري وتدير النقاش الكاتبة الصحفية أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية، والأفلام تنتمي إلي نوعية أفلام الدراما النفسية.

يذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية، ويقام العرض الأربعاء ١١ يناير في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف - القاهرة.