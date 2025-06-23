الحضري يكشف حقيقة تجاهل إدارة الأهلي له في مباراة بالميراس

نفى عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، ما تردد عن تجاهل مجلس إدارة النادي الأهلي له خلال مباراة الفريق أمام بالميراس في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.





وأكد الحضري في تصريحات تلفزيونية أن العلاقة مع إدارة الأهلي جيدة، موضحًا أن الكاميرات لم تنقل كواليس التحية التي جرت بينهم قبل دخول المقصورة.





وأضاف مازحًا: “كتر السلام يقل المعرفة”، كما أشاد بأداء الأهلي في البطولة، خاصة أمام إنتر ميامي، وأثنى على أداء محمد الشناوي، مؤكدًا أنه قدم مباراتين على أعلى مستوى، ومنحه تقييم 10 من 10.





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