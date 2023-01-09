عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولى العهد السعودي يضم مشروعا جديدا لصندوق الاستثمارات

صدى البلد

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ليصبح واحداً من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية.

ويأتي الإعلان امتداداً وتأكيداً على جهود  ولي العهد فيما يتعلق بجميع العناصر الرئيسية المكونة للهوية الوطنية والثقافة السعودية ومنها مشروع الدرعية، وما يشكله من قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعودية الممتد منذ 300 عام.

ويكتسب مشروع الدرعية أهمية لكونه يحتضن العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية، كحي طريف التاريخي الذي يعد أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى العديد من المقومات التراثية التي ستجعل من المشروع وجهة جاذبة وفريدة، لتقدم لزوارها تجارب مميزة تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، وذلك من خلال استضافة الفعاليات الثقافية والتاريخية وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة.

وتمثل المشاريع الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، من حيث النطاق والطموح، بما تمتلكه من إمكانيات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة، والتي يمتد آثرها الإيجابي على دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.

وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مشاريع: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية.

وسيسهم مشروع الدرعية في تمكين العديد من القطاعات المحلية الاستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ؛ ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية، كما سيساهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

وستواصل هيئة تطوير بوابة الدرعية والتي تم تأسيسها بأمر ملكي في عام 2017 القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية لنطاقها الجغرافي، وذلك حفاظاً على تراث وتاريخ الدرعية بالإضافة لمسؤولياتها المتمثلة في خدمة مجتمع أهالي الدرعية وفي تأكيد استمرارية تقديم الدعم الكامل لمشروع الدرعية ليصبح واحد من أهم الوجهات السياحية بالعالم.

ويتماشى مشروع الدرعية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع الاقتصاد المحلي، عبر الإسهام في تطوير وتمكين قطاعات حيوية كقطاعي السياحة والثقافة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية رائدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

إجراء عاجل.. السعودية تزف بشرى سارة للحجاج

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

الإيقاف 4 سنوات.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة المنشطات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جيش كوريا الجنوبية يكشف عن رده على تحركات بيونج يانج العسكرية.. تفاصيل

بلاش السرير وخليك في البليلة| نصائح مهمة لطلاب المدارس ليلة الامتحان

تريزيجيه وكوكا أساسيان.. تشكيل مباراة طرابزون وألانيا سبور في الدوري التركي

خدعة بصرية أم فن مصري.. حقيقة صورة حيرت الأجانب في مطار القاهرة.. صور

توفي 5 من عائلته..تعرف على مرتل القرآن بعزاء نجل جورج وسوف

لحظات مرعبة على متن طائرة افتتح بابها الخلفي أثناء تحليقها بـ روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بملامح مختلفة.. 10 صور آثارت الجدل لـ بدرية طلبة

ملابس مختلفة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

فوائد الطقس البارد لخسارة الوزن.. تعرف عليها

أشهر بنت في السعودية.. شاهد| شبيهة جورجينا بملامح لا تُصدق

فيديو

«بنتها فضحتها».. سيدة تعلن وفاتها على فيسبوك هربا من الديون "فيديوجراف"

الزيت بـ 25 والأرز بـ14 جنيها.. أسعار مخفضة للسلع بمعارض أهلا رمضان

البانيه بـ 130 جنيها.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن؟

أحمد فؤاد سليم: عودة الروح للمسرح خطوة مبشرة..وخالد جلال له تاريخ كبير..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ