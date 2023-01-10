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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء تصوير الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز

يحيي وكنوز
يحيي وكنوز

بدأ أبطال الموسم الثاني من المسلسل الكارتوني «يحيى وكنوز»، تسجيل الحلقات الجديدة، وذلك تمهيدا لعرضه بالموسم الرمضاني المقبل 2023، حيث حقق الموسم الاول نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

 

 

 

قال الكاتب محمد عدلي مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز" أن العمل جاء على محض الصدفة لانه كان هناك اتجاه تقديم عمل فني ضخم للأطفال وكان هناك أكثر من فكرة.

 

واضاف "عدلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن فكرة مسلسل "يحيى وكنوز" جاءت وهو يمشي في الطريق وجاءته فكرة أن هناك طفل فضولي سوف يدخل عربة ملكية في موكب نقل المومياوات لمتحف الحضارات ومن هذه الفكرة بدأ كتابة المسلسل.

 

وتابع مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز" أن كان هناك فريق عمل محترف قام بالعمل باحتراف في المونتاج الخاص بهذا المسلسل، والإخراج بذل قصارى جهودهم لإخراج عمل فني للاطفال يستمتعون به ويقدم لهم معلومات مفيدة وهامة.

مسلسل «يحيى وكنوز» مسلسل كارتوني عُرض الجزء الأول منه على شاشة قناة «dmc»، العام الماضي من الموسم الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا، حيث تدور أحداثه في إطار تاريخي، يستعرض في حلقاته الفترة الزمنية القديمة «عصر الأسرار القديمة»، مع وجود عدد من الأحداث التاريخية الهامة.

ابطال يحيي وكنوز

وشارك في بطولة الجزء الاول من المسلسل ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري.

يحيي وكنوز الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز ابطال يحيي وكنوز

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