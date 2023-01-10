بعد هطول أمطار لعدة ساعات بنخل جريان.. مياه السيول بوادي النثيلة بشمال سيناء

شهدت مناطق مركز نخل محافظة شمال سيناء جريان للسيول مساءا، بعد هطول أمطار غزيرة لعدة ساعات متواصلة، حيث تداول نشاط التواصل الاجتماعي مسار مياه السيول التي عبرت البرابخ التي تم تجهيزها لمرور مياه السيول وحماية مدينة نخل من أضرار السيول.

مرور السيول

وقد نشر مركز ومدينة نخل على صفحته فيديو لمرور السيول أسفل الكوبري المعد لمرور مياه السيول بالقرب من مدينة نخل بمنطقق وسط سيناء.

ووصف شهود العيان من أبناء المنطقة بأن مياه السيول عبرت طريق نخل من خلال وادى النثيلة .. واكد الاهالي أن منطقة النثيلة مركز نخل ، شهدت هطول أمطار غزيرة طوال ساعات النهار حتي وقت العشاء ، مما أدي الي حدوث جريان لمياه الأمطار في وادي النثيلة ولكن بشكل محدود بعد تشبع التربة بمياه الأمطار، .

واضاف اهالي المنطقة أن مناطق نخل تعرضت لهطول أمطار غزيرة أدت الي جريان المياه في بعض الوديان في المنطقة .



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