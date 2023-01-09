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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار رعدية علي مناطق شمال سيناء

هطول امطار رعدية
هطول امطار رعدية علي مناطق سيناء

تعرضت  مناطق محافظة شمال سيناء حاليا،   الي هطول أمطار رعدية، وذلك خلال الساعات الاولي من اليوم الاثنين ، والتي ستؤثر علي حرحة المواطنين خاصة في المدن الرئيسية في فترة الصباح   علاوة علي تأثر حركة الصيد وعمليات شحن السفن بميناء العريش البحري.

    

وقد رفعت محافظة شمال سيناء،درجة الاستعداد ، لتتعرض الي طقس سيء،  و هطول أمطار رعدية  خاصة المدن الساحلية ،  حيث تنشط رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة ، خاصة مناطق رفح والشيخ زويد العريش ،  ومناطق الحسنة  ونخل  وسط سيناء.

وجددت  المحافظة تحذيراتها للمواطنين  بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح. 

 

تسليك بالوعات الصرف

 

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أنه تم  تجهيز جميع مرافق المحافظة ومديريات الخدمات للتعامل مع تغير الظروف الجوية .. ووجه بسرعة  تسليك بالوعات تصريف المياه في الشوارع والميادين الرئيسية خاصة بمدينة العريش العاصمة منذ الصباح الباكر ، وتطهير مجرى وادى العريش ، وتجهيز السيارات والمعدات الخاصة بسحب المياه من  الشوارع الرئيسية  والميادين العامة علي مستوي المدن. 

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سيناء هطول امطار رعدية مناطق

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