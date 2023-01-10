المنتخب الموريتاني للمحليين يفوز على كوت ديفوار بثلاثية نظيفة

فاز المنتخب الموريتاني للمحليين على منتخب الكوت ديفوار بثلاثية نظيفة ضمن استعداد المنتخبين لنهائيات أمم إفريقيا المقررة الأسبوع القادم في الجزائر.

وذكر اتحاد الكرة الموريتاني، في بيان صحفي، اليوم/الاثنين/، أنه سجل أهداف المباراة التي نظمت في تونس مساء اليوم كل من خليل بسام وحمية الطنجي وبن اعمر.. مشيرا إلى أن المنتخب سيخوض ودية أخرى ضد النيجر يوم 14 يناير الجاري.

ومنذ توليه ادارة المنتخب الموريتاني العام الماضي فإن القمري أمير عبدو يعمل جاهدا لتطوير المنتخب وخاض معه تسع مباريات لم تعرف أية خسارة وكان آخر لقاء جمع موريتانيا والجزائر الشهر الماضي في الجزائر وانتهى بالتعادل بدون أهداف.

