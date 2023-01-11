عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جولدن جلوب.. أنجيلا باسيت تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Black Panther 2

أنجيلا باسيت
أنجيلا باسيت

فازت الممثلة أنجيلا باسيت بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Black Panther: Wakanda Forever منذ قليل. 

 

وحصد الممثل كي هوي كوان جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد عن  دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once، المرشح بقوة لنيل الكثير من الجوائز هذا العام. 

وعبر كي هوي كوان عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، ووجه الشكر لفريق عمل فيلمه المرشح أيضا لنيل جائزة أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي. 

وبدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80 بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود وفيما يلي أبرز قوائم المرشحين: 

 

أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي 

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

 

أفضل فيلم دراما 

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

 

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي

دييجو كالفا, Babylon

دانيال كريج, Glass Onion: A Knives Out Mystery

آدم درايفر, White Noise

كولين فاريل, The Banshees of Inisherin

رالف فينس, The Menu

 

افضل ممثل في فيلم دراما 

أوستن باتلر, Elvis

براندون فريزر, The Whale

هيو جاكمان, The Son

بيل نيجي, Living

جيريمي بوب, The Inspection

 

أفضل ممثلة في فيلم دراما

كيت بلانشيت, Tár

أوليفيا كولمان, Empire of Light

فيولا ديفيس The Woman King

آنادي أرماس, Blonde

ميشيل ويليامز , The Fabelmans

 

أفضل ممثلة في عمل كوميدي أو موسيقى

مارجو روبي, Babylon

آنيا تايلور جوي, The Menu

إيما طومسون , Good Luck to You, Leo Grande

ليزلي مانفيل, Mrs. Harris Goes to Paris

ميشيل يوه , Everything Everywhere All at Once

 

أفضل مخرج 

جيمس كاميرون, Avatar: The Way of Water

دانيال كوان ودانيال شاينرت, Everything Everywhere All at Once

باز لوهرمان, Elvis

مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin

ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans

 

أفضل ممثل مساعد سينما

بريندان جليسون, The Banshees of Inisherin

كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once

باري كيوجان, The Banshees of Inisherin

براد بيت, Babylon

إيدي ريدماين, The Good Nurse

 

أفضل ممثلة مساعدة سينما

أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever

كيري كوندون, The Banshees of Inisherin

جيمي لي كيرتيس, Everything Everywhere All at Once

دولي دي ليون , Triangle of Sadness

كاري موليجان , She Said

جوائز جولدن جلوب دانيال كريج أوليفيا كولمان فيلم Black Panther Black Panther

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

المدعي العام في بيرو يفتح تحقيقًا ضد رئيسة البلاد.. تفاصيل

مدحت شلبي يوجه صدمة جديدة لـ كهربا

جولدن جلوب| كوينتا برونسون أفضل ممثلة تليفزيونية عن Abbott Elementary

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

أبواب الخير.. علي جمعة يكشف عن فضل ركعتين من الليل

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ