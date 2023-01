جولدن جلوب.. أنجيلا باسيت تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Black Panther 2

فازت الممثلة أنجيلا باسيت بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Black Panther: Wakanda Forever منذ قليل.

وحصد الممثل كي هوي كوان جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once، المرشح بقوة لنيل الكثير من الجوائز هذا العام.

وعبر كي هوي كوان عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، ووجه الشكر لفريق عمل فيلمه المرشح أيضا لنيل جائزة أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي.

وبدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80 بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود وفيما يلي أبرز قوائم المرشحين:

أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

أفضل فيلم دراما

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي

دييجو كالفا, Babylon

دانيال كريج, Glass Onion: A Knives Out Mystery

آدم درايفر, White Noise

كولين فاريل, The Banshees of Inisherin

رالف فينس, The Menu

افضل ممثل في فيلم دراما

أوستن باتلر, Elvis

براندون فريزر, The Whale

هيو جاكمان, The Son

بيل نيجي, Living

جيريمي بوب, The Inspection

أفضل ممثلة في فيلم دراما

كيت بلانشيت, Tár

أوليفيا كولمان, Empire of Light

فيولا ديفيس The Woman King

آنادي أرماس, Blonde

ميشيل ويليامز , The Fabelmans

أفضل ممثلة في عمل كوميدي أو موسيقى

مارجو روبي, Babylon

آنيا تايلور جوي, The Menu

إيما طومسون , Good Luck to You, Leo Grande

ليزلي مانفيل, Mrs. Harris Goes to Paris

ميشيل يوه , Everything Everywhere All at Once

أفضل مخرج

جيمس كاميرون, Avatar: The Way of Water

دانيال كوان ودانيال شاينرت, Everything Everywhere All at Once

باز لوهرمان, Elvis

مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin

ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans

أفضل ممثل مساعد سينما

بريندان جليسون, The Banshees of Inisherin

كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once

باري كيوجان, The Banshees of Inisherin

براد بيت, Babylon

إيدي ريدماين, The Good Nurse

أفضل ممثلة مساعدة سينما

أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever

كيري كوندون, The Banshees of Inisherin

جيمي لي كيرتيس, Everything Everywhere All at Once

دولي دي ليون , Triangle of Sadness

كاري موليجان , She Said