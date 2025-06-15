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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تثاب المرأة في كل لحظة من يومها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

كيف تثاب الزوجة
كيف تثاب الزوجة
أحمد سعيد

قالت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة في كل لحظة من يومها تؤجر وتثاب إذا أحسنت النية واحتسبت ما تقوم به من أعمال يومية عند الله، حتى وإن كانت تلك الأعمال عادات حياتية مثل إيقاظ الأبناء للمدرسة أو الزوج للعمل، أو القيام بمهام المنزل.

عضو الأزهر للفتوى: الزوجة تؤجر أثناء النوم لهذا السبب

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "حتى النوم إذا احتسبت المرأة أنها تستعين به على أداء واجباتها الحياتية، فهي مأجورة عليه"، معلقة "ربنا بيجازيها على نيتها واحتسابها".

وأوضحت عضو الأزهر العالمي للفتوى، أن تخصيص المرأة وقتًا لنفسها ليس ترفاً ولا تقصيراً، بل هو من الحقوق التي كفلها الإسلام لها، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: "إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، فأعطِ كل ذي حق حقه". 

وقالت عضو الأزهر للفتوى "سيدنا النبي ﷺ أرشد أحد الصحابة إلى التوازن بين العبادة والراحة، فقال له: صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً".

وعن الخلافات الزوجية التي قد تنشأ بسبب اختلاف وجهات النظر حول تنظيم الوقت، شددت على ضرورة وجود اتفاق بين الزوجين حول جدول الحياة اليومي، قائلة: "ما دمت كزوجة أقوم بكل واجباتي تجاه أولادي وبيتي، فمن حقي أن يكون لي وقت مخصص لنفسي، سواء لزيارة أهلي أو صلة رحمي أو حتى للراحة، وكل ده يتم باتفاق وتراضٍ بين الزوجين".

وحذّرت أبو قورة من الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إذا أصبحت مضيعة للوقت بدلاً من وسيلة للاستفادة، قائلة: "الإسلام دين وسَطية، وكل إفراط أو تفريط مرفوض، حتى في وقت الراحة، منهج النبي ﷺ كان ألا نضيع أوقاتنا فيما لا ينفع، والمرأة الذكية تدير وقتها بحكمة وتوازن".

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