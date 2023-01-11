من جديد.. مصطفى محمد ينعش خزينة الزمالك|تفاصيل

أكد طارق السيد نجم نادى الزمالك السابق أن الفريق الأبيض حصل على حكم يفيد بأحقية حصوله على مبلغ 130 ألف دولار من نادى جالاتا سراى التركى.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على فيسبوك "الزمالك يحصل ع قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على 130 ألف دولار جديدة من جالاتا سراي في صفقة انتقال مصطفى محمد من الزمالك إلى النادي التركي.



وتابع "جالاتا سراي كان دفع للزمالك 3 ملايين و800 ألف دولار وخصم 200 ألف دولار قيمة الرسوم التضامنية التي يحق للأندية التي لعب لها اللاعب قبل انتقاله إلى جالاتا سراي الحصول عليها.



واستكمل "الزمالك حرك دعوى في الاتحاد الدولي وحصل على قرار بأحقيته في الحصول على 130 ألف دولار بيكون في مهلة من شهر إلى شهرين لو في ناد حابب يعترض بس في الآخر لجنة فض المنازعات بتصدر حكم بنفس القرار اللي تم في البداية.