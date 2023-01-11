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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أم البلاد وغوث العباد| الإفتاء توضح صحة مقولة: "أرض مصر مباركة"

أرض مصر
أرض مصر

كشفت دار الإفتاء، عن مدى صحة مقولة: "أرض مصر أرضٌ مباركة وهي أم البلاد"، موضحة أن مصر سميت بـ"أم الدنيا"، أو "أم البلاد وغوث العباد".

أم البلاد وغوث العباد

وبينت الإفتاء من خلال حملة اعرف الصح عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك : بهذا سماها نبي الله نوحٌ عليه السلام؛ فقد أخرج ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص: 27) عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أن نوحًا عليه السلام قال لابنه حينما أجاب دعوته: (اللهم إنه قد أجاب دعوتي؛ فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة، التي هي أم البلاد، وغوث العباد، التي نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخِّر له ولولده الأرض وذلِّلها لهم، وقوِّهم عليها) اهـ. 

وشددت الإفتاء: هذا الأثر ذكره جماعة من العلماء في كتبهم، واحتجوا به على فضائل مصر، ومنهم: الحافظ الكندي في "فضائل مصر المحروسة"، والمؤرِّخ العلَّامة البكري في "المسالك والممالك"، والمؤرِّخ العلامة ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة"، والحافظ السيوطي في "حسن المحاضرة"، والعلامة المقريزي في "المواعظ والاعتبار"، وغيرهم.

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