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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جسر آرتا.. عروض نوادى المسرح لفرقة ملوى في المنيا

العرض المسرحي
العرض المسرحي

نظمت الإدارة العامة للمسرح العرض المسرحي "جسر آرتا" لنوادى المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة ، لنوادى قصر ثقافة ملوى، العرض تأليف جورج ثيوتوكا، إخراج وائل مجدى،  تمثيل مرقص شوقى إبراهيم، يعقوب غالى صالح، هالة نسيم أمين، كيرلس زاهر خليل، أحمد طه على شحاتة، محمد طاهر عبد الغنى، أبرام رأفت عيد، يوسف شريف جرجس، نادر أبراهيم زين، رحمة ميلاد مجيد، وائل مجدى فرج.

 

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فكرة النص

 

تدور فكرة النص حول أٌيهما اقسى على الإنسان أن خسر ذاته أم أن خسرمن يحب؟وما هو الأغلى والأعز،  العمل أم الكيان الأسري؟ فى مسرحية جسر أرتا.. أو الثمن الفادح يعرضعلينا الكاتب جورج ثٌوتوكا مفهوم  مصلحة المدينة وهو مصطلح يعلى من شأن المجتمع و يميزه عن الفردالواحد فى الحفوق والمستحمات،  فالتضحية الفردية قيم واحدة من أهم قيم المجتمع اليونانى القديم وذلك من اجل إعلاء قيمة المجتمع بأفراده ، وفى العرض  نرى أمامنا ذلك المصطلح من شخصية رئيس  البنائين احد أشهر البناه فى  عصره وأكثرهم تميزا  امتلئت اليونان بأعماله المبهرة فكانت البيوت فى عهده تختلف عما سواها، ولا أحد غيره يقدر على إعداد التحف الفنية المعمارية، وفى لحظة مصيرية  تنهار أحلام البناء الناجح مع أحجار جسر أرتا التى تساقطت للمرة الثالثة دون سبب مقنع أو تقصير منطقى من أحد، وفى ليلة  سقوط البنيان وفوق الأحجار المتناثرة فى أرجاء البلاد وأمام ناظري رئيس البنائين الذى اوشك أن يفقد سمعته وتاريخه فى عالم المعمار، يظهر الشيطان ليخبره إما أن يهدم الجسر للأبد، وإما أن يقام على إثر تضحية الرجل بزوجته الطيبة، فلنيقام له ما أراد إلا إذا دفنها أسفل أحجار بنيانه المنهار، وفى هذا المشهد الصعب يقف الشيطان ويطلب من الرجل أن يختار إما روحه وإما مجده، وهنا يظهر العمل المسرحى فى قسوة الاختيارما بين المجد العملى ومابين الهزيمه النفسية،  والروحية. 

 

عمل المسرحية 

على إثر الاختيار يكتمل عمل المسرحية من أعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة، التى أبدع فى ترجمتها للعربية الدكتور نعيم عطية وألحق بها مراجعة نقدية تشرح تفصيلًا الأساطير اليونانية القديمة، وما ترتب من تلك الأساطير على أعمال أدبية ومسرحية على مرّ العصور، بحضور مديرة إدارة الشئون الفنية، والعديد من مديرى الإدارت ومحبى المسرح.

جسر آرتا العرض المسرحي إقليم وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة المنيا المسرح

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