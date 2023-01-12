اليابان تبدأ بناء قاعدة عسكرية جديدة لتسهيل إجراء المناورات الجوية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية بدء أعمال بناء قاعدة عسكرية لقوات الدفاع الذاتي في جزيرة غير مأهولة في محافظة "كاجوشيما" بجنوب غرب البلاد، في إطار خطة لنقل التدريبات العسكرية الأمريكية، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة أمريكية محمولة على حاملة طائرات.



وذكرت الوزارة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن العمل قد يستمر أربع سنوات ستقوم الوزارة خلالها بالبدء في بناء مدارج ومرافق تخزين الذخيرة، ويهدف في الأساس إلى تمهيد الطريق لنقل موقع تدريب الطائرات المقاتلة الأمريكية من جزيرة إيووتو في المحيط الهادئ الواقعة على بعد حوالي 1250 كيلومترًا جنوب طوكيو، إلى جزيرة ماجي التي تبلغ مساحتها 8 كيلومترات مربعة.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو صباح اليوم إن القاعدة الجديدة ستكون "لا غنى عنها" لحاملات الطائرات الأمريكية للعمل باستمرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.



وقال المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، "بالنظر إلى البيئة الأمنية الأشد تعقيدا في حقبة ما بعد الحرب، ستبني الحكومة هذه المنشأة وتبدأ تشغيلها في وقت مبكر".



وكان الجيش الأمريكي قد أجرى تدريبات على الإقلاع والهبوط في قاعدة أتسوجي بالقرب من طوكيو، ولكن تم نقل موقع التدريب إلى جزيرة إيووتو مؤقتًا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي بسبب شكاوى من الضوضاء من قبل السكان المحليين.

