عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تبدأ بناء قاعدة عسكرية جديدة لتسهيل إجراء المناورات الجوية الأمريكية

اليابان
اليابان

   أعلنت وزارة الدفاع اليابانية بدء أعمال بناء قاعدة عسكرية لقوات الدفاع الذاتي في جزيرة غير مأهولة في محافظة "كاجوشيما" بجنوب غرب البلاد، في إطار خطة لنقل التدريبات العسكرية الأمريكية، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة أمريكية محمولة على حاملة طائرات.


وذكرت الوزارة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن العمل قد يستمر أربع سنوات ستقوم الوزارة خلالها بالبدء في بناء مدارج ومرافق تخزين الذخيرة، ويهدف في الأساس إلى تمهيد الطريق لنقل موقع تدريب الطائرات المقاتلة الأمريكية من جزيرة إيووتو في المحيط الهادئ الواقعة على بعد حوالي 1250 كيلومترًا جنوب طوكيو، إلى جزيرة ماجي التي تبلغ مساحتها 8 كيلومترات مربعة.
من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو صباح اليوم إن القاعدة الجديدة ستكون "لا غنى عنها" لحاملات الطائرات الأمريكية للعمل باستمرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.


وقال المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، "بالنظر إلى البيئة الأمنية الأشد تعقيدا في حقبة ما بعد الحرب، ستبني الحكومة هذه المنشأة وتبدأ تشغيلها في وقت مبكر".


وكان الجيش الأمريكي قد أجرى تدريبات على الإقلاع والهبوط في قاعدة أتسوجي بالقرب من طوكيو، ولكن تم نقل موقع التدريب إلى جزيرة إيووتو مؤقتًا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي بسبب شكاوى من الضوضاء من قبل السكان المحليين. 
 

اليابان وزارة الدفاع اليابانية اسيا الجيش الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على هذه المحافظات .. الأرصاد توضح| فيديو

حقيقة غياب عبدالله السعيد عن بيراميدز أمام الزمالك بكأس مصر

"القوى العاملة" تبحث توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول

عكس التوقعات| انخفاض أسعار الذهب والجرام يفقد 45 جنيها

تحرك عاجل من العفو الدولية ضد إعدامات إيران للمحتجين

القوات الروسية تكسب أرضا جديدة وتتقدم في دونيتسك |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ يوم الأحد.. إزاي تحجز شقة في الإسكان المتوسط؟| التفاصيل والشروط

نشرة المرأة والصحة| أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عدد مخ الإنسان

الشرطة في كل مكان.. جدل عالمي حول سرقة لوحة الموناليزا |شاهد

أول قطعة آثار مسروقة تستردها فلسطين من تاجر إسرائيلي.. تفاصيل مثيرة

فيديو

خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

لماذا علقت أمريكا رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات؟.. فيديو جراف

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ