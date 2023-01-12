ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسةالسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عدة حملات تموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين وتحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وتشكلت الحملة الأولى برئاسة محمد صالح وعضوية مجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط محضر تصرف في ٥١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، ٥ محاضر نقص وزن، ٦ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وتشكلت الحملة الثانية برئاسة سامى ابراهيم وعضوية ايمن الحنفى من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط ٨ محاضر نقص وزن، ٦ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية. محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

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