جهود أمنية لضبط المتهمين بقتل طالب خلال حفل عرس بالقليوبية

تكثف مباحث قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جهودها للقبض على المتهمين بقتل طالب، أثناء تدخله للدفاع عن طفل خلال مشاجرة بحفل عرس بمنطقة عرابى، تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن، وسرعه ضبط المتهمين، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الاهالى بمنطقة عرابى بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص وإجراء التحريات السرية تبين أثناء حفل عرس " حنة" قام 3 متهمين بالتعدى على طفل وأثناء تدخل المجنى عليه ويدعى " محمود س. خ" 20 سنة طالب وزملائه للدفاع عن الطفل، قام أحد المتهمين بطعن المجنى عليه بالصدر بسلاح أبيض مطواة، أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.