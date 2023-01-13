تصنيف قرية بالإسماعيلية الأكثر إنجابا للتوائم على العالم.. استشاري يكشف السبب

تحدث الدكتور علي محمد علي استشاري النساء والتوليد، عن ظاهرة انتشار ولادة التوائم في قرية أبو شحاتة في محافظة الإسماعيلية التي جاء تصنيفها أكثر إنجابا للتوائم على العالم، مضيفا أن هذا يرجع إلى عدة عوامل.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة النسب الكبيرة في زواج الأقارب، وهو ما يشير إلى وجود العامل الوراثي لانتشارها.

وأوضح أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى انتشار ولادة التوائم في القرية هي تعدد عمليات الولادة وتكرار الحمل وهو ما ينتشر بكثرة في القرى بخلاف المدن، لافتا إلى التفكير في أخذ المنشطات حال تأخر عمليات الإنجاب.

ارتفاع نسبة زواج الأقارب

وأشار إلى أن معظم ولادة التوأم في القرية هو التوأم المتشابه وليس التوأم المتأخي، لافتا إلى أن التوأم المتشابه نتيجة عامل وراثي بحت، والدليل هنا هو ارتفاع نسبة زواج الأقارب في القرية.