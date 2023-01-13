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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تسلم دراجات لأسر الشهداء

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بالاقصر تسلم درجات لاسر الشهداء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن تسليم 6 درجات هوائية من النوع الجبلي من الدفعة الأولي من المرحلة الثانية لأسر الشهداء. 

يأتى ذلك فى إطار ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع صندوق تكريم الشهداء وبحضور  الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل الرياضة بالمديرية .

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المبادرة تأتى في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بوزارة الشباب والرياضة، حيث تدعم الوزارة جميع الدراجات الهوائية، بينما يتحمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من قيمة الدراجات بعد دعم وزارة الشباب والرياضة ويتحمل المستفيدين 50%.

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