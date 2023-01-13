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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ميلاد المسيح ورحلة العائلة المقدسة.. بمكتبة المحاميد قبلي بالأقصر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "عيد ميلاد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة" تحدث مينا عادل عن مولد السيد المسيح وسبب القيام برحلة العائلة المقدسة والأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة، وفى نفس السياق عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "ميلاد السيد المسيح" تحدث محمد محمود السيد عن مولوده ودعوته ومعجزته.

 

قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "إنجازات ذكرى ٢٥ يناير" تحدث العادلي حسان عن إنجازات ثورة ٢٥ يناير وبسالة القوات المسلحة والشرطة ووحدة الشعب المصرى، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى بعنوان "ذكرى ٢٥ يناير"، ونفذت ورشة أشغال يدوية فن النحت نفذها حسان على محمد، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان "أزهار الخريف" تأليف مريم توفيق ألقتها د. بسنت الصادق، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسوم أطفال رسم حر تنفيذ حجاجية خيري، بجانب ذلك أقامت مكتبة المدامود الثقافية ورشة قراءة حرة تنفيذ عماد عبد الحميد، وأقامت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة قصة "الفلك في مصر الفرعونية" تأليف بسام الشماع تحدثت فاطمة محمد عن تأسيس علم الفلك وعلاقة نهر النيل بالفلك وتحديد الفصول الزراعية وسننموت الفلكي البارع والتقويم القمري والشمسي الفرعوني.  

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الأنشطة الثقافية والفنية عيد ميلاد السيد المسيح ورحلة العائلة ميلاد السيد المسيح إنجازات ذكرى ٢٥ يناير

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