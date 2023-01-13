هنا الزاهد تشارك صورًا من زيارتها لمستشفي 57357.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورًا من زيارتها لمستشفي 57357، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”.

وظهرت هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري”، برفقه عدد من أطفال مصابي السرطان داخل مستشفي 57357، وعلقت هنا الزاهد علي الصور بكلمات رومانسية وتشجيعية لهم.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد عبرت عن سعاتها بمشاركتها في حفلة قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا للرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد.