من دبي.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

شاركت هنا الزاهد ، متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ونشرت هنا الزاهد، صورة طعامها الصباحي من داخل دبي، وكتبت: " صباح الخير دبي".

يذكر أنه، عبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعاتها بمشاركتها في حفلة قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا سيادة الرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد تمثيل ل غنا ل استعراض ربنا يحرسكوا ل اهليكوا".