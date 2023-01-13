الجيش اللبناني على دماغي.. شيرين تفجر مفاجأة عن زيارتها للمطرب فضل شاكر

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل جديدة عن زيارتها الأخيرة للمطرب فضل شاكر، موكدة أن الزيارة كانت سهرة جميلة.



وأضافت شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية المذاع عبر قناة ام بي سي مصر مساء اليوم الجمعة، أنه طوال عشر سنوات كنا نتواصل عن طريق الهاتف، وصديق مشترك اقترح نذهب له بعد الحصول علي تصريح.



وتابعت شيرين عبدالوهاب، أنه بعد الزيارة طلبت الأجهزة الأمنية في لبنان لقاء معها، وبالفعل ذهبت وجاوبت علي الأسئلة، قائلة: “ماكنوش عاوزين الزيارة دي تتم، وده علشان هو ممنوع”.

الناس فسرت الموضوع بطريقة غلط



وأكملت شيرين عبدالوهاب: "الناس فسرت الموضوع بطريقة غلط، وفي ناس بتصطاد المصائب، والجيش اللبناني علي دماغي من فوق".