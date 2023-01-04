السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

شيرين وحسام حبيب.. كشف الشاعر أحمد ماضى كواليس التحقيق معه وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتهم للفنان فضل شاكر المطلوب من الحكومة اللبنانية.

زيارة شيرين للبنان

وقال أحمد ماضى لـ et بالعربى: إن الأجهزة الأمنية استقبلتنا بشكل محترم لمدة عشر دقائق فقط، ودار الحديث معهما عن كيفية الدخول إلى المخيم، وكان القاضي متساهلا بشكل كبير معنا، وما حدث هو أمر روتيني اعتيادي ومر الأمر على خير ولم يكن أى أزمات تعرضنا لها من جانب السلطات اللبنانية.

اقرأ أيضًا:

اتقبض عليه في ساعات.. اعترافات صاحب فيديو كراتين الملايين "فيديوجراف"

للمزيد حول تفاصيل التحقيق مع شيرين وحسام حبيب في لبنان بسبب زيارتهما لفضل شاكر شاهد الفيديوجراف التالي: