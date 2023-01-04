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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب وفضل
شيرين عبدالوهاب وفضل شاكر

شيرين وحسام حبيب.. كشف الشاعر أحمد ماضى كواليس التحقيق معه وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتهم للفنان فضل شاكر المطلوب من الحكومة اللبنانية. 

زيارة شيرين للبنان

وقال أحمد ماضى لـ et بالعربى: إن الأجهزة الأمنية استقبلتنا بشكل محترم لمدة عشر دقائق فقط، ودار الحديث معهما عن كيفية الدخول إلى المخيم، وكان القاضي متساهلا بشكل كبير معنا، وما حدث هو أمر روتيني اعتيادي ومر الأمر على خير ولم يكن أى أزمات تعرضنا لها من جانب السلطات اللبنانية.

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للمزيد حول تفاصيل التحقيق مع شيرين وحسام حبيب في لبنان بسبب زيارتهما لفضل شاكر شاهد الفيديوجراف التالي: 

 

شيرين حسام حبيب فضل شاكر شيرين وحسام حبيب زيارة شيرين للبنان

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