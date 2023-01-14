عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفاء أبو السعود ونهال عنبر في حفل أبناء مؤسسة رتيبة الحفني

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

شاركت الفنانة صفاء أبو السعود والفنانة نهال عنبر والإعلامى طارق علام والفنانة نيفين رجب، فى الحفل السنوى لمؤسسة رتيبة الحفنى، أمس الجمعة، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس.

وافتتح الحفل بكلمة للإعلامى "طارق علام"، الذى أشاد بنشاط ومجهودات المؤسسة، وماحققته علا عبيد رئيس المؤسسة وابنة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى رئيس دار الأوبرا سابقا، من نجاحات لأبناء المؤسسة طوال أعوام مضت وحتى الآن، سواء فى المجال الفنى أو فى مجال الأعمال والحرف اليدوية.

 

وفى كلمتها أعربت الفنانة "نهال عنبر"، عن سعادتها بالمشاركة فى الحفل، وقالت إن هناك العديد من المواهب من أبنائنا من ذوى الهمم فى مختلف المجالات، ويجب علينا جميعا مساندتهم ودعمهم ودمجهم فى المجتمع بمختلف الأنشطة .  

من جانبها، قالت الفنانة "صفاء أبو السعود"، إنها تشارك للعام الثانى على التوالى فى حفل مؤسسة رتيبة الحفنى، مؤكدة أنها ستحرص على المشاركة كل عام لتدخل البهجة والفرحة فى نفوس أبنائنا من ذوى الهمم وذويهم، وتغنت بأغنية "بنتى يا بنوتى" بمصاحبة استعراض من أبناء المؤسسة .

 

كما تغنت الفنانة "نيفين رجب" برائعة من روائع الفنانة فيروز وهى أغنية " اه يا سهر الليالى"، بمصاحبة استعراض لأبناء المؤسسة، الذى اختتم به الحفل مع تفاعل كبير من جمهور الحفل .

 

ولأول مرة يصاحب الحفل ترجمة بلغة الإشارة قدمتها نرمين زكى، كما شارك فريق كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بمجموعة من الأغانى منها " لو سألتك أنت مصرى"، وقدمت فقرات الحفل الإعلامية بسنت بكر .

 

كما تضمنت فقرات الحفل، مجموعة من الأغانى قدمها أبناء مؤسسة رتيبة الحفني،  منها اغنية "كل بلاد الدنيا جميلة، أنا مهما كبرت صغير، ياللي تعبنا سنين في هواه، فيها حاجة حلوة"، إلى جانب مجموعة من الاستعراضات منها "التنورة، سهر الليالى، الموضات"، تدريب الاستعراض للفنان حسين سامى، وتدريب الكورال للفنان رامى غريب  .

صفاء أبو السعود دار الأوبرا الفنانة نهال عنبر كلية التربية النوعية معهد الموسيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

أخبر يسرا وشقيقه.. كيف تنبأ هشام سليم بيوم وساعة وفاته

لمحاربة الشائعات.. المهن التمثيلية تدشن موقعا لرصد أخبار النجوم

مفاجأة| هشام سليم أبلغ المقربين بموعد وفاته

ترشيحاتنا

100 ألف جنيه مقابل ترخيص المحل .. متحدث اللجنة العليا يوضح الحقيقة

هل التعرض للأمطار مستحب في الشرع ؟ دار الإفتاء تجيب

31 تريليون دولار ديون.. عجز 421 مليار دولار بالميزانية.. تدهور عام بالاقتصاد.. ركود ضخم بـ2023.. ماذا يحدث بالولايات المتحدة الأمريكية؟

تشييع جثمان شهيد لقمة العيش بمسقط رأسه في بني سويف

فتاة بالدقهلية أنقذت جهاز عروس يتيمة.. بحثت طويلا لرد مبلغ كبير ضاع من أصحابه

تصعيد 4 لاعبين.. قرار عاجل من ميدو بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفاء أبو السعود ونهال عنبر في حفل أبناء مؤسسة رتيبة الحفني

أكرم حسني يشارك هلا رشدي الغناء في أولى حفلاتها بساقية الصاوي.. صور

بملامح مختلفة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور

فوائد مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء؟

فيديو

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ