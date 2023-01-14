صفاء أبو السعود ونهال عنبر في حفل أبناء مؤسسة رتيبة الحفني

شاركت الفنانة صفاء أبو السعود والفنانة نهال عنبر والإعلامى طارق علام والفنانة نيفين رجب، فى الحفل السنوى لمؤسسة رتيبة الحفنى، أمس الجمعة، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس.

وافتتح الحفل بكلمة للإعلامى "طارق علام"، الذى أشاد بنشاط ومجهودات المؤسسة، وماحققته علا عبيد رئيس المؤسسة وابنة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى رئيس دار الأوبرا سابقا، من نجاحات لأبناء المؤسسة طوال أعوام مضت وحتى الآن، سواء فى المجال الفنى أو فى مجال الأعمال والحرف اليدوية.

وفى كلمتها أعربت الفنانة "نهال عنبر"، عن سعادتها بالمشاركة فى الحفل، وقالت إن هناك العديد من المواهب من أبنائنا من ذوى الهمم فى مختلف المجالات، ويجب علينا جميعا مساندتهم ودعمهم ودمجهم فى المجتمع بمختلف الأنشطة .

من جانبها، قالت الفنانة "صفاء أبو السعود"، إنها تشارك للعام الثانى على التوالى فى حفل مؤسسة رتيبة الحفنى، مؤكدة أنها ستحرص على المشاركة كل عام لتدخل البهجة والفرحة فى نفوس أبنائنا من ذوى الهمم وذويهم، وتغنت بأغنية "بنتى يا بنوتى" بمصاحبة استعراض من أبناء المؤسسة .

كما تغنت الفنانة "نيفين رجب" برائعة من روائع الفنانة فيروز وهى أغنية " اه يا سهر الليالى"، بمصاحبة استعراض لأبناء المؤسسة، الذى اختتم به الحفل مع تفاعل كبير من جمهور الحفل .

ولأول مرة يصاحب الحفل ترجمة بلغة الإشارة قدمتها نرمين زكى، كما شارك فريق كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بمجموعة من الأغانى منها " لو سألتك أنت مصرى"، وقدمت فقرات الحفل الإعلامية بسنت بكر .

كما تضمنت فقرات الحفل، مجموعة من الأغانى قدمها أبناء مؤسسة رتيبة الحفني، منها اغنية "كل بلاد الدنيا جميلة، أنا مهما كبرت صغير، ياللي تعبنا سنين في هواه، فيها حاجة حلوة"، إلى جانب مجموعة من الاستعراضات منها "التنورة، سهر الليالى، الموضات"، تدريب الاستعراض للفنان حسين سامى، وتدريب الكورال للفنان رامى غريب .