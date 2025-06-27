مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مرورى بقنا

لقى شابين مصرعهما وأصيب ثالث، في حادث تصادم سيارتين بنطاق مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بنطاق مركز أبوتشت.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج الطبي اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث مصرع شابين مقيمان بقريتى العضاضية و خوالد أبوشوشة التابعتين لمركز أبوتشت، فيما أصيب شاب من مركز البلينا من محافظة سوهاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.