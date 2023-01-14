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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحدث ظهور لهاني سلامة عبر انستجرام

صدى البلد

شارك الفنان هاني سلامة جمهوره ومتابعيه صورا من أحدث ظهور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق هاني سلامة علي الصورة قائلا: مساء الفل عليكم ، يارب تكونوا كلكم بخير.


يذكر أن أحدث أعمال هاني سلامة مسلسل "ملف سرى"، الذي نافس به في السباق الرمضاني المنقضي، وحاز على إعجاب الكثير. 
 

بطولة ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

 

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