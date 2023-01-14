اقتصادية النواب تناقش خطة جذب الاستثمارات الأجنبية .. غدا

تشهد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة ما حققته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من إنجازات منذ بدء عملها في ضوء قرار إنشائها وتحقيق المستهدفات الوطنية ، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تناقش اللجنة خطة الهيئة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، و طبيعة وحجم التعاون والتكامل بين الهيئة وهيئة قناة السويس.

و تشهد اللجنة متابعة ما تم بشأن المشروعات التي تشرف عليها الهيئة، ومنها على سبيل المثال و ما تم بشأن توسعات محطة قناة السويس لتداول الحاويات والمشروع اللوجيستي المتكامل، ومشروع محطة تحلية المياه بميناء السخنة، لما لذلك من بالغ الأثر على تسهيل حركة التجارة المحلية والدولية.

كما تشهد مناقشة ما تم في المنطقة الصناعية لميناء شرق بورسعيد بشأن إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومراكز الخدمة اللوجستية ، وغير ذلك من المشروعات التي تشرف عليها الهيئة.

تشهد اللجنة استكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد بعد ورود رأي مجلس الشيوخ ، حيث ينعقد اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة).