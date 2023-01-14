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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب: مباراة ليفربول أمام برايتون الأسوأ في مسيرتي

صدى البلد

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول  تحمله مسؤولية خسارة فريقه أمام برايتون  في الدوري الإنجليزي.

وخسر فريق ليفربول أمام برايتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

 وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"لم يكن هناك أي لحظة في المباراة تعطينا دافعا وأن نمضي منها قدما والمحصلة النهائية من المروع مشاهدتها".

 وأضاف :"كل من كانوا يرتدون قمصان برايتون أو يشجعونه استمتعوا بالمباراة كثيرا، لا أعتقد أنه يوجد أي مشجع لليفربول استمتع ولو بلحظة. لا يوجد لدي ما أقوله عن هذه المباراة".

 وأضاف :" وظيفتي هو وضع التشكيل المناسب، ووضع الخطة المناسبة، العديد من الأشياء. لست  متأكدا ما إذا كان بسبب أن المباراة انتهت منذ دقائق قليلة، ولكني لا أتذكر مباراة أسوأ من هذه- وأعني كل الفرق، وليس ليفربول فقط. وهذه مسؤوليتي".

 وأضاف كلوب :" أهنئ برايتون، لعبوا مباراة مذهلة. اعتقدت في بعض اللحظات أننا ربما سهلنا قليلا المهمة عليهم ولكن في المجمل لعبوا مباراة مذهلة ونحن لم نلعب بشكل جيد".

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