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ديني

1900 كشف و11 عملية جراحية في ثاني أعمال قافلة الأزهر الطبية بسوهاج

صدى البلد

تشهد قافلة الأزهر الطبية في محافظة سوهاج إقبالًا كبيرًا على الوحدة الصحية بقرية بلصفورة مقر القافلة لخدمة قرى مركز ومدينة سوهاج والمراكز المجاورة، وبعد معرفة الأهالي بوجود القافلة ارتفعت أعداد الكشوف الطبية باليوم الثاني وبلغ عدد الكشوف الطبية في اليوم 1900 كشف، كما تم إجراء 11 عملية جراحية بمستشفى سوهاج العام ما بين الجراحة العامة وجراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة، وتم التجهيز لإجراء عمليات الرمد غدا.

أكد كل من الدكتور أحمد زعزوع، والدكتور أسامة عبد العزيز، طبيبا جراحة العظام بمستشفيات جامعة الأزهر، أن العيادة تشهد الإقبال الأكبر لأن أمراض العظام تمثل أكثر المشكلات التي تعاني منها الحالات وأكثرهم كبار السن وخصوصا النساء، وتنوعت هذه المشكلات بين خشونة الركبة والمفاصل والانزلاق الغضروفي القطني والعنقي، واختناق العصب الأوسط، وتم تحويل عدد من الحالات التي تحتاج إلى تدخل كبير مثل العمليات الجراحية بالعمود الفقري والركبة والكتف ومناظير المفاصل والمفاصل الصناعية إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وقال الشاب محمد رضوان حامد، من أهالي قرية بلصفورة، إنه سمع وأهالي قريته عن القافلة قبل قدومها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الإذاعة بمكبرات الصوت في القرية، لذلك انتظرها الأهالي برحابة واهتمام نظرًا لثقة الناس في مؤسسة الأزهر الشريف وما تقدمه القافلة من خدمات طبية وعلاجية مجانًا، فهذا يخفف كثيرا من الأعباء المادية التي تحتاجها هذه الكشوفات والتحاليل بعيدا عن القافلة، فضلا عن توفير الوقت والجهد على الناس.

تحدثت أم لثلاثة أطفال هم مروان ومها وريتاج -لم ترغب في ذكر اسمها- وقالت إنَّ قافلة الأزهر هي الأولى التي تأتي إلى قريتهم، وجاءت من مؤسسة الأزهر التي يعتزون بها ويُلحقون أبناءهم بها، وقد كانوا من قبل يذهبون إلى مستشفيات بعيدة عن إقامتهم فأتت هذه القافلة لتخفف عنهم وتوفر عليهم عناء المواصلات وشراء الأدوية وعناء التنقل من مستشفى إلى آخر، حيث توفر قافلة الأزهر الكشف والتحاليل والعلاج مجانا في مكان واحد وبكل سلاسة.

حسني صادق محمد، إداري بالطب العلاجي بمديرية صحة سوهاج، وهو المسؤول عن صرف التذاكر بالقافلة، يقول: بدأنا صرف التذاكر للمواطنين عند قدوم القافلة وشهدنا إقبالًا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى من عمل القافلة، وتم صرف ما يزيد على 1300 تذكرة في اليوم الأول، لكننا تلاحظنا أن الأعداد في اليوم الثاني تتزايد بأعداد لم تحدث من قبل، وهذا عمل طيب وتعاون جيد بين الأزهر ووزارة الصحة يؤتي ثماره خيرًا عند الناس.

وتنظم إدارة القوافل بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر قافلة الأزهر الطبية إلى سوهاج لمدة أسبوع بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر يبلغ عددهم (22) طبيبًا في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير).

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