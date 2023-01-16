طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يستأنفون امتحانات نصف العام لليوم الثالث

تستمر المدارس الثانوية اليوم في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم .

ففي القاهرة ، يؤدي اليوم الاثنين 16 يناير 2023 طلاب الصف الاول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ، وامتحان مادة الجغرافيا.

اما في محافظة الجيزة ، فيؤدي اليوم الاثنين 16 يناير 2023 طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد الاحياء ، و الفلسفة ، والكيمياء ، و علم النفس.

وقد تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.

وبالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.