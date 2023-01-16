عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يستأنفون امتحانات نصف العام لليوم الثالث

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستمر المدارس الثانوية اليوم في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم .

ففي القاهرة ، يؤدي اليوم  الاثنين 16 يناير 2023 طلاب الصف الاول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ، وامتحان مادة الجغرافيا.

اما في محافظة الجيزة ، فيؤدي اليوم الاثنين 16 يناير 2023 طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد الاحياء ، و الفلسفة ، والكيمياء ، و علم النفس.

وقد تم  تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي،  وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.

وبالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات الثانوي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

عاجل | رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

شديد البرودة| الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على عدد من المحافظات اليوم ..فيديو

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

التصريح بدفن جثة مطرب شاب لقي مصرعه في حرق شقة بالغردقة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع مهاجم اتحاد كلباء الإماراتي

بعد موجة ارتفاع.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

طقس شديد البرودة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-1-2023|فيديو

الري: مصر مركز إقليمي لأفريقيا في بناء القدرات بمجال المياه والتغيرات المناخية

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاله لنادي النصر.. مزاد على لوحات مرورية تحمل اسم رونالدو وميسي بالسعودية

بفستان أحمر لافت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ