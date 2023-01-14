التعليم : منصة جديدة لإجراء الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج .. فيديو

علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على اتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج.

وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"،: “كان هناك مشكلة تقنية تسببت في سقوط منصة امتحانات الطلاب المصريين في الخارج”٫ مؤكدا أن الوزارة كانت تركز على إيجاد الحلول السريعة مع تحديد أسباب المشكلة".

وأضاف: “قمنا باتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج مع مراعاة فروق التوقيت”٫ موضحا: “المنصة الجديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة”.

وأشار شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: “تم مد الفترة الزمنية للدخول على منصة امتحانات الطلاب المصريين في الخارج حتى 8 مساء بتوقيت كل دولة وليس بتوقيت القاهرة”.