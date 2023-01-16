عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خان العيش والملح.. سائق يقتل صاحب شركة ويشعل النار في جثته.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يراع سائق العيش والملح الذي تقاسمه مع صاحب الشركة التي يعمل بها لتوزيع المواد الخام لصناعة الأكياس البلاستيكية ومع مروره بضائقة مالية قرر التخلص من صاحب الشركة وقام بقتله وإلقاء جثته في الطريق الصحراوي الشرقي وسكب البنزين وإشعال النيران بها لإخفاء معالم جريمته وسرقة 399 ألف جنيها ولكن سرعان ما انكشفت جريمته ليلتف حبل المشنقة حول رقبته بمركز الكوثر في محافظة سوهاج .

رفض أن يقرضه 

تفاصيل الواقعة تعود إلى مرور المتهم " حمادة . ع . م " 29 عاما سائق مقيم مركز الكوثر بمحافظة سوهاج ، بضائقة مالية وكان يعمل بتوصيل المجني عليه "فرج . ص . ا " مقيم إمبابة بالجيزة ، صاحب شركة لتوزيع المواد الخام لصناعة الأكياس البلاستيكية وطلب المتهم من المجني عليه إقراضه مبلغا ماليا ولكن المجني عليه رفض طلبه لعدم وجود سيولة ماليه معه مما أثار غضب المتهم وظل يفكر في الحصول على الأموال من المجني عليه بأي طريقة من الطرق حتى أن دله تفكيره الشيطاني إلى أن يتخلص من المجني عليه خلال اصطحابه لتوزيع المواد الخام الخاصة بشركته على عملائه بمركز الكوثر بمحافظة سوهاج وسرقة الأموال التي جمعها من عملائه .

استدراج المجني عليه إلى الصحراء 

بدأ المتهم في الإعداد لتنفيذ مخططه الإجرامي بإحضار سلاحا ناريا وكمية من البنزين وقام بإخفائهما في السيارة التي يقودها أثناء توزيع المواد الخام لصناعة الأكياس البلاستيكية وعقب انتهاء المجني عليه من توزيع الخامات على عملائه بمركز الكوثر بسوهاج قام المتهم باصطحاب المجني عليه في السيارة لتوصيله إلى محل إقامته بمنطقة إمبابة بالجيزة وبدأ المتهم في تنفيذ مخططه الإجرامي للتخلص من المجني عليه مستغلا عدم معرفته بالطرق في الصعيد وقام بتغيير سيره متوجها إلى الطريق الصحراوي الشرقي " سفاجا / البحر الأحمر " لعلمه بقلة تواجد سيارات تسير في هذا الطريق .

إشعال النيران في الجثة 

وعند وصوله إلى الكيلو 85 وتحديد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وبعد أن خلد المجني عليه في نومه والذي كان يجلس بالمقعد الأمامي بجوار المتهم توقف بسيارته على جانب الطريق وبعد تأكده من عدم وجود سيارات ماره على الطريق قام باستخراج السلاح الناري الذي أعده وقام بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه والذي أصابه في عنقه والذي تسبب في تهش زجاج السيارة وبعد أن تأكد من مقتل المجني عليه قام بسحبه خارج السيارة وإلقاء جثة خلف البلوكات الاسمنتيه على جانب الطريق وقام بإحضار البنزين الذي أعده وسكبه على جثة المجني عليه وأشعل بها النيران فيها واستولى على 399 ألف و 840 جنيها كانت بحوزة المجني عليه وترك الجثة وغادر المكان وأعاد السيارة لمن استأجرها منه وكان بها أثار دماء وتهشم زجاجها الأيمن الخلفي واوهم المؤجر أن تلك الآثار للدماء سقطت من كيس لحم كان معه وسالت منه الدماء في السيارة وتهشم الزجاج نتيجة قيام احد الأطفال دفع باب السيارة بقوة .

إخفاء الأموال أسفل السرير 

وقام المتهم بحمل الصندوق الذي أخفى به الأموال التي استولى عليها والذهاب به إلى منزل شقيقه " سامح " وأخفاه أسفل سرير بحجرة النوم لإخفاء جريمته .

عادت من العمرة لتموت تحت الأنقاض.. مشاهد مفجعة رسمها حطام المنزل المنكوب بأسيوط

سائق يدهس عاملا زراعي ونجل عمه بسيارته في سوهاج

كشف لغز الجريمة  

وكانت مديرية امن سوهاج تلقت بلاغا من النجدة بالعثور على جثة متفحمة ملقاة بجانب الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 85 " سفاجا / البحر الأحمر " بإجراء التحريات التي اشرف عليها مدير المباحث الجنائية وتوصلت إدارة البحث باستخدام التقنيات الحديثة إلى مرتكب الواقعة .

الإعدام شنقا 

وقضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة و أحمد أبو القاسم محمد وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم " حمادة . ع . م " بالإعدام شنقا .

سوهاج جنايات سوهاج محكمة جنايات سوهاج سائق منطقة الكوثر بسوهاج إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف علي سعر الدولار اليوم الأثنين في البنوك

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

اللاعب جاهز | بشرى سارة لجمهور الأهلي أمام الزمالك

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

هربت من خلافات والديها لتتاجر بشرفها.. قصة دهب مع الحفلات الجماعية بالصعيد

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بنك مصر: وقف شهادة 25% الجديدة خلال أيام

فيديو ليلة رأس السنة.. سبب استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

جريت على تليفونه لاقيت صور بنتي عريانه | زوجة مصدومة في محكمة الأسرة

3 قاطرات تجرها.. السفينة العالقة في مضيق البوسفور تتحرك قليلا

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزير خارجية الصين ..صور

وعد من فرج عامر يحفّز لاعبي سموحة أمام الأهلي في مباراة الكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة وصحية| 9 زيوت للحصول على شعر كثيف في الشتاء.. لن تتوقعي

مش هتصدق.. جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

موقع بنك التعمير| من هنا يمكنك حجز شقق الإسكان.. الرابط والخطوات

هتاخد كيماوي بسببها.. الأطباء تحذر من حلاوة طحينية تباع بالأسواق بها سم قاتل

فيديو

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

وفاة ابنة الفيس بريسلي بأزمة قلبية.. تفاصيل/ فيديو جراف

قالت لي كفاية ضرب فيا.. اعترافات المتهم بقضية مشرفة بورسعيد وسر تنحي محاميه

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ