خان العيش والملح.. سائق يقتل صاحب شركة ويشعل النار في جثته.. تفاصيل

لم يراع سائق العيش والملح الذي تقاسمه مع صاحب الشركة التي يعمل بها لتوزيع المواد الخام لصناعة الأكياس البلاستيكية ومع مروره بضائقة مالية قرر التخلص من صاحب الشركة وقام بقتله وإلقاء جثته في الطريق الصحراوي الشرقي وسكب البنزين وإشعال النيران بها لإخفاء معالم جريمته وسرقة 399 ألف جنيها ولكن سرعان ما انكشفت جريمته ليلتف حبل المشنقة حول رقبته بمركز الكوثر في محافظة سوهاج .

رفض أن يقرضه

تفاصيل الواقعة تعود إلى مرور المتهم " حمادة . ع . م " 29 عاما سائق مقيم مركز الكوثر بمحافظة سوهاج ، بضائقة مالية وكان يعمل بتوصيل المجني عليه "فرج . ص . ا " مقيم إمبابة بالجيزة ، صاحب شركة لتوزيع المواد الخام لصناعة الأكياس البلاستيكية وطلب المتهم من المجني عليه إقراضه مبلغا ماليا ولكن المجني عليه رفض طلبه لعدم وجود سيولة ماليه معه مما أثار غضب المتهم وظل يفكر في الحصول على الأموال من المجني عليه بأي طريقة من الطرق حتى أن دله تفكيره الشيطاني إلى أن يتخلص من المجني عليه خلال اصطحابه لتوزيع المواد الخام الخاصة بشركته على عملائه بمركز الكوثر بمحافظة سوهاج وسرقة الأموال التي جمعها من عملائه .

استدراج المجني عليه إلى الصحراء

بدأ المتهم في الإعداد لتنفيذ مخططه الإجرامي بإحضار سلاحا ناريا وكمية من البنزين وقام بإخفائهما في السيارة التي يقودها أثناء توزيع المواد الخام لصناعة الأكياس البلاستيكية وعقب انتهاء المجني عليه من توزيع الخامات على عملائه بمركز الكوثر بسوهاج قام المتهم باصطحاب المجني عليه في السيارة لتوصيله إلى محل إقامته بمنطقة إمبابة بالجيزة وبدأ المتهم في تنفيذ مخططه الإجرامي للتخلص من المجني عليه مستغلا عدم معرفته بالطرق في الصعيد وقام بتغيير سيره متوجها إلى الطريق الصحراوي الشرقي " سفاجا / البحر الأحمر " لعلمه بقلة تواجد سيارات تسير في هذا الطريق .

إشعال النيران في الجثة

وعند وصوله إلى الكيلو 85 وتحديد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وبعد أن خلد المجني عليه في نومه والذي كان يجلس بالمقعد الأمامي بجوار المتهم توقف بسيارته على جانب الطريق وبعد تأكده من عدم وجود سيارات ماره على الطريق قام باستخراج السلاح الناري الذي أعده وقام بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه والذي أصابه في عنقه والذي تسبب في تهش زجاج السيارة وبعد أن تأكد من مقتل المجني عليه قام بسحبه خارج السيارة وإلقاء جثة خلف البلوكات الاسمنتيه على جانب الطريق وقام بإحضار البنزين الذي أعده وسكبه على جثة المجني عليه وأشعل بها النيران فيها واستولى على 399 ألف و 840 جنيها كانت بحوزة المجني عليه وترك الجثة وغادر المكان وأعاد السيارة لمن استأجرها منه وكان بها أثار دماء وتهشم زجاجها الأيمن الخلفي واوهم المؤجر أن تلك الآثار للدماء سقطت من كيس لحم كان معه وسالت منه الدماء في السيارة وتهشم الزجاج نتيجة قيام احد الأطفال دفع باب السيارة بقوة .

إخفاء الأموال أسفل السرير

وقام المتهم بحمل الصندوق الذي أخفى به الأموال التي استولى عليها والذهاب به إلى منزل شقيقه " سامح " وأخفاه أسفل سرير بحجرة النوم لإخفاء جريمته .

كشف لغز الجريمة

وكانت مديرية امن سوهاج تلقت بلاغا من النجدة بالعثور على جثة متفحمة ملقاة بجانب الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 85 " سفاجا / البحر الأحمر " بإجراء التحريات التي اشرف عليها مدير المباحث الجنائية وتوصلت إدارة البحث باستخدام التقنيات الحديثة إلى مرتكب الواقعة .

الإعدام شنقا

وقضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة و أحمد أبو القاسم محمد وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم " حمادة . ع . م " بالإعدام شنقا .