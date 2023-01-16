مظاهرة حاشدة في مدريد ضد تدمير الحكومة لنظام الصحة العامة.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مشاركة عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي الإسباني، في مظاهرة وسط العاصمة مدريد، ضد ما يقولون إنه تدمير الحكومة الإقليمية المحافظة لنظام الصحة العامة الذي يشهد أساساً أزمة على أصعدة عدة.

المظاهرة التي خرجت، ارتدى المشاركون فيها معاطف بيضاء، ورفعوا لافتات كتب عليها "تقليص الخدمات في قطاع الرعاية الصحية عمل إجرامي"، وسط هتافات تطالب باستقالة الزعيمة اليمينية لمنطقة مدريد إيسابيل دياث أيوسو.

وحكومة مدريد الإقليمية، بقيادة إيزابيل دياز أيوسو من الحزب الشعبي، كانت تعرّضت لانتقادات لاذعة في السنوات الماضية، لا سيما خلال مدة انتشار جائحة "كورونا التي شهدت نقصاً في أعداد العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

وأكد المتظاهرون أن إجراءات الحكومة الإقليمية ستلحق الضرر بنظام الرعاية الصحية من خلال تفكيك خدمات الصحة العامة وإعطاء الأفضلية للعاملين في القطاع الصحي الخاص.

مدريد تنفق مبالغ أقل

وأشار منظمو المظاهرة، إلى أن مدريد تنفق مبالغ أقل على الرعاية الصحية الأولية مقارنة بأي منطقة إسبانية أخرى على الرغم من كونها أغنى المناطق في البلاد وتتمتع بأعلى دخل للفرد.