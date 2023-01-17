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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مأذون يروي أغرب حالات الطلاق التي تعرض لها | فيديو جراف

أغرب حالات الطلاق
أغرب حالات الطلاق

كشف الشيخ إبراهيم سليم ، نقيب المأذونين الشرعيين، عن أغرب حالات الطلاق التي وقعت أمامه وكان شاهدا عليها وكذلك أغرب المواقف التي تعرض لها خلال عقد القران .

اتخانقوا على المشاريب.. أغرب حالات الطلاق.. ومواقف طريفة خلال عقد القران

وأضاف نقيب المأذونين الشرعيين، في ندوة لصدى البلد، أن من أغرب حالات الطلاق ، أن رجلا جاء راغبا في إتمام الطلاق بينه وبين زوجته، وكان السبب في أن زوجته كثيرا ما تتعرض إليه بالضرب وتكرر الأمر أكثر من مرة.

 

المشروبات الغازية

وأشار إلى أن أسرع حالة طلاق حدثت معه، أن الأهالي أنهوا عقد الزواج في أحد المساجد وترك المكان لهم، وفوجئ بعد ساعة أنهم يريدون الطلاق والسبب أن مشاجرة حدثت بين أهل الزوج والزوجة، بسبب الخلاف على المشروبات الغازية.

ولمتابعة المزيد حول أغرب حالات الطلاق .. تابع الفيديو جراف التالي:

الشيخ إبراهيم سليم رئيس المأذونين الشرعيين أغرب حالات الطلاق عقد القران زوجته كثيرا ما تتعرض إليه بالضرب

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