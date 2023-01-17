مأذون يروي أغرب حالات الطلاق التي تعرض لها | فيديو جراف

كشف الشيخ إبراهيم سليم ، نقيب المأذونين الشرعيين، عن أغرب حالات الطلاق التي وقعت أمامه وكان شاهدا عليها وكذلك أغرب المواقف التي تعرض لها خلال عقد القران .

وأضاف نقيب المأذونين الشرعيين، في ندوة لصدى البلد، أن من أغرب حالات الطلاق ، أن رجلا جاء راغبا في إتمام الطلاق بينه وبين زوجته، وكان السبب في أن زوجته كثيرا ما تتعرض إليه بالضرب وتكرر الأمر أكثر من مرة.

المشروبات الغازية

وأشار إلى أن أسرع حالة طلاق حدثت معه، أن الأهالي أنهوا عقد الزواج في أحد المساجد وترك المكان لهم، وفوجئ بعد ساعة أنهم يريدون الطلاق والسبب أن مشاجرة حدثت بين أهل الزوج والزوجة، بسبب الخلاف على المشروبات الغازية.

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